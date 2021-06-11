Воспитанник Днепра с нового сезона будет защищать цвета СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с днепрянами рассчитан на 2 года, а до этого Лучкевич выступал за Александрию, с которой решил не продлевать соглашение по обоюдному согласию. Таким образом, Валерий переберется в СК Днепр-1 на правах свободного агента.

К слову, в прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей в составе Александрии, отметившись 3 голами и 4 ассист. Лучкевич выступал за Днепр, а также попробовал свои силы в бельгийском Стандарде.

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