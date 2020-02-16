СК Днепр-1 одержал победу благодаря новичкам, Десна продолжила удачную серию, Ворскла разочаровала: спарринги клубов УПЛ

Клубы украинской Премьер-лиги вышли на финальный этап зимних сборов.

Товарищеские матчи

Ворскла – Ордабасы – 0:2

Голы: Жоао Пауло, 7, Симчевич, 84

Десна – Виборг – 2:0

Голы: Калитвинцев, 44 Филиппов, 72

СК Днепр-1 – Динамо Батуми – 2:1

Голы: Тейлор, 18 Хобленко, 57 (пен.) – Тевдорадзе 90 + 2, (пен.)

Нереализованный пенальти: Фламарион, 17 (Динамо)

Удаление: Снежко, 33, Коркишко, 90+1 (оба – СК Днепр-1)

Ворскла уступила бронзовому призеру чемпионата Казахстана Ордабасы. Подопечные Максимова пропустили уже в дебюте встречи, после чего весь матч пытались спасти положение. Ни одна из атак полтавчан не привела к успеху, зато оппонент выполнил контрольный выстрел за несколько минут до финального свистка.

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Матч Десны также завершился со счетом 2:0, однако здесь праздновал победу представитель Украины. Черниговцы на классе разобрались с датским Виборгом, забив по мячу в каждом из таймов. Команда Рябоконя завершает сборы в прекрасном настроении – три победы в трех матчах.

СК Днепр-1 также успешно подытожил зимний перерыв. Матч против Динамо Батуми превратился в тренировку ударов с пенальти. Грузины провалили первую попытку, за что тут же были наказаны голом Тейлора. Другой новичок днепрян Хобленко был более точным с "отметки", чем оппонент. Динамо сократило отставание в компенсированное время и, конечно, это также был пенальти – 2:1.

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