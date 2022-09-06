"Спортклубовцы" определились со списком игроков, которые смогут сыграть в третьем по силе евротурнире.

В заявку попали 22 футболиста, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Бросается в глаза отсутствие в списке аргентинского защитника Эмилиано Пуриты, хавбека Валентина Рубчинского и бразильского форварда Уэсли Браги.

Голкиперы: Канарейкин, Валеф, Рыбак, Юрчук.

Защитники: Адамюк, Бусанелло, Хамаш, Логинов, Сваток.

Полузащитники: Бабенко, Балули, Бланко, Гуцуляк, Горбунов, Когут, Лучкевич, Назаренко, Пихаленок, Сарапий, Танчик.

Нападающие: Довбик, Громов.

Напомним, днепряне сыграют в группе Е вместе с АЗ, Аполлоном и Вадуцем. Первый матч (номинально домашний) подопечные Александра Кучера проведут в четверг, 8 сентября, против нидерландцев. Начало встречи в 22:00.

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