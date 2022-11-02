В Алкмар на поединок против АЗ полетел 21 футболист, информирует официальный сайт СК Днепр-1. Внимание привлекает возвращение Алексея Гуцуляка после травмы и присутствие Ивана Чабана. 16-летний хавбек еще не играл за взрослую команду и вообще не попадал в заявку на матч еврокубков, но в четверг будет такой шанс.

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Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак;

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бусанелло, Янис Хамаш, Габриэл Гомес;

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан;

Форвард: Артём Довбик;

Поединок АЗ – СК Днепр-1 состоится завтра, начало в 19:45. Команда Кучера уже гарантировала себе плей-офф Лиги конференций, но победа даст первое место и выход сразу в 1/8 финала.

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