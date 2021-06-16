СК Днепр-1 после выхода из отпуска попрощался с рядом игроков.

Команду покинули Лукас Тейлор и Дуглас, в свои клубы после аренд вернулись Владислав Дубинчак, Сергей Булеца, Даниил Игнатенко и Марио Чуже. Об этом сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Некоторые из бывших арендованных игроков еще может остаться в составе днепрян. Лукаса Тейлора в последние месяцы связывали с донецким Шахтером. Дуглас также практически договорился с новым клубом – финалиста Лиги Европы 2014/15 хочет пригласить турецкий Гиресунспор.

Напомним, по итогам сезона 2020/21 УПЛ СК Днепр-1 занял седьмое место турнирной таблицы, набрав 30 очков в 26 играх.

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