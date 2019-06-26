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СК Днепр-1 объявил о трансфере Кобахидзе

13:29 103 Читати українською
СК Днепр-1 объявил о трансфере Кобахидзе
Александр Кобахидзе / фото из соцсетей

Грузинский полузащитник Александр Кобахидзе перешел в СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Ворсклы Александром Кобахидзе.

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Отмечается, что соглашение с 32-летним грузином рассчитано до конца следующего сезона и содержит возможность продления еще на один.

Кобахидзе выступал во многих клубах Украины, включая Днепр, Арсенал, Кривбасс и Волынь. Последние три сезона он провел в составе Ворсклы. В прошлом сезоне он провел 17 поединков, в которых отметился одним ассистом.

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