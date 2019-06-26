СК Днепр-1 объявил о трансфере Кобахидзе

Интервью — 12:00 679
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"Додому не приїжджав через війну". Уродженця Луганська відшукали в Іспанії і запросили в збірну України
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Динамо близко к подписанию форварда Дийе из Олимпика, – журналистУкраина — 10:59 572
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Альбасете сделал Зозуле "амбициозное" предложениеИспания — 10:34 622
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Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював ПротасоваОвертайм — 25 июнь 839
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Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратитиУкраина — 25 июнь 2032