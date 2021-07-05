Игроком СК Днепр-1 стал румынский голкипер Валентин Кожокару, который поставил свою подпись под контрактом на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит заметить, что Кожокару в свое время пытался закрепиться в итальянских клубах, но ни за Кротоне, ни за Фрозиноне так и не сыграл ни одного матча. Такая же участь постигла его в кипрском Аполлоне.

Прошлый сезон 25-летний голкипер отыграл за Фарул, за который сыграл 32 матча, 13 раз сохранив свои ворота "сухими". Кроме того, Валинтина вызвали в сборные Румынии, но за главную команду он так и не дебютировал.

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