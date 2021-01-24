Гонсалвеш стал полноценным игроком команды Йовичевича, сообщает официальный сайт СК Днепр-1. Соглашение с французом бразильского происхождения рассчитано на 2 года.

СК Днепр-1 объявил о подписании Махарадзе

24-летний вингер уже провел первую тренировку с командой, успел познакомиться с игроками и начал подготовку к сезону. Последним клубом Вагнера было батумское Динамо. Также он успел поиграть за французскую Бастию Б, грузинский Сабуртало и бельгийский Серкль Брюгге.

К слову, это уже второе усиление "спортклубовцев". Первым зимним новичком стал голкипер Зауре Махарадзе.

СК Днепр-1 расписал ничью в первом контрольном матче на зимних сборах