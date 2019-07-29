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СК Днепр-1 объявил о подписании Папы Гуйе

13:26 74 Читати українською
СК Днепр-1 объявил о подписании Папы Гуйе
Папа Гуйе / Соцсети

Новичок УПЛ СК Днепр-1 усилил свой состав опытным защитником Папой Гуйе.

Известный в Украине защитник Папа Гуйе стал игроком СК Днепр-1. Сенегалец подписал контракт сроком на один год, сообщает официальный сайт днепровской команды.

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Заметим, что для сенегальца это уже пятая украинская команда. До перехода в СК Днепр-1 Папа Гуйе играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.

Всего в УПЛ защитник провел 263 матча. В них Папа Гуйе забил 5 мячей и отдал 7 ассистов. В активе защитника также 6 матчей за национальную сборную Сенегала.

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