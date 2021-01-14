СК Днепр-1 объявил о подписании Махарадзе
10:59 - Читати українською
Голкипер Заури Махарадзе официально стал игроком СК Днепр-1.
Вратарь стал первым зимним новичком СК Днепр-1 и подписал с днепровским клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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Отметим, что голкипер присоединился к днепрян на правах свободного агента. До этого Махарадзе выступал в составе Олимпика и Зари.
К слову, голкипер ни разу не вышел на поле в составе луганчан в текущем сезоне. Основная часть карьеры Махарадзе прошла в составе Олимпика.
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