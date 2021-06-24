Днепряне провели второй трансфер в летнее межсезонье. Новичком стал представитель Динамо Загреб.

Невен Джурасек присоединился к СК Днепр-1, информирует официальный сайт клуба. Трансфер полузащитника молодежной сборной Хорватии состоялся на правах аренды.

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Контракт с представителем загребского Динамо подписан на 1 сезон. Согласно его условиям, "спортклубовцы" имеют право первоочередного дальнейшего выкупа Джурасека.

Прошедшие два сезона Невен провел в составе Вараждина, где успел сыграть 64 поединка (4 гола и 3 результативных паса). 22-летний хавбек также вызывался в молодежные сборные Хорватии.

Заметим, первым летним новичком команды Йовичевича стал Валерий Лучкевич, который перебрался из Александрии.

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