СК Днепр-1 объявил о подписании хорватского полузащитника
Днепряне провели второй трансфер в летнее межсезонье. Новичком стал представитель Динамо Загреб.
Невен Джурасек присоединился к СК Днепр-1, информирует официальный сайт клуба. Трансфер полузащитника молодежной сборной Хорватии состоялся на правах аренды.
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Контракт с представителем загребского Динамо подписан на 1 сезон. Согласно его условиям, "спортклубовцы" имеют право первоочередного дальнейшего выкупа Джурасека.
Прошедшие два сезона Невен провел в составе Вараждина, где успел сыграть 64 поединка (4 гола и 3 результативных паса). 22-летний хавбек также вызывался в молодежные сборные Хорватии.
Заметим, первым летним новичком команды Йовичевича стал Валерий Лучкевич, который перебрался из Александрии.
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