СК Днепр-1 объявил о подписании Дугласа
17:33 - Читати українською
Бразильский защитник Дуглас вернулся в чемпионат Украины.
СК Днепр-1 усилился бразильским защитником Дугласом, сообщает официальный сайт клуба.
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Соглашение о сотрудничестве с легионером рассчитано на один год. 30-летний игрок будет защищать цвета днепрян под 22-м номером.
Защитник известный украинским болельщикам своими выступлениями за Днепр в 2013-2016 годах, с которым стал финалистом Лиги Европы. С 2016-го бразилец принадлежал Сан-Паулу, но больше времени провел в Шапекоенсе на правах аренды.
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