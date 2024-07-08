Участие СК Днепр-1 в сезоне 2024/25 под большим вопросом – клубу не хватает игроков, чтобы начать тренировочные сборы.

Днепряне не смогли начать запланированные тренировочные сборы, поскольку игроков не хватает, даже чтобы укомплектовать стартовый состав, сообщает Sportarena.

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Добавим, что в июне коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман заявил, что клубу грозит закрытие проекта. Функционер рассказал, что нынешних средств не хватит на весь сезон.

Уже сегодня, 8 июля, "спортклубовцы" должны определиться относительно своего будущего – команда планировала собраться еще 1 июля, но принятие окончательного решения отложили на неделю.

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