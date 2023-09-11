Руководство СК-Днепро-1 определилось с кандидатом на пост наставника команды.

После отставки Александра Кучера "черно-желтые" остались без главного тренера. Пока руководство клуба подыскивало замену, руководил СК Днепр-1 Валерий Городов.

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Как информирует ТаТоТаке, днепряне определились с кандидатом на должность наставника. СК Днепр-1 договорились о сотрудничестве с тренером Звягеля Юрием Максимовым. Ожидается, что официальное объявление состоится в ближайшие дни.

Напомним, что Максимов возглавлял Оболонь, Кривбасс, донецкий Металлург и Ворсклу. Сейчас он работает со Звягелем, который выступает во Второй лиге. Подопечные Максимова находятся на четвертой строчке в турнирной таблице с 12 очками.

После четырех туров СК Днепр-1 занимает 11 место в УПЛ, набрав всего пять баллов.

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