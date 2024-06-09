Минай, который по итогам сезона не сумел сохранить прописку в элите и вылетел в Первую лигу, может потерять сразу несколько игроков, сообщает "ТаТоТаке".

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Речь идет о голкипере Александре Кемкине, хавбеке Тимуре Кораблине и вингере Владиславе Вакуле.

Кроме того, покинуть закарпатцев может и защитник Ярослав Кисиль – на футболиста положил глаз СК Днепр-1. К слову, этот переход может стать первым для днепрян трансфером "на вход" – ранее СМИ сообщали только о тех, кто покинет команду Юрия Максимова.

Напомним, Кисель – воспитанник Зари. В Минай перешел в феврале 2024 года и успел сыграть в УПЛ 11 матчей. Его контракт с "лисами" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает Ярослава в 150 тысяч евро.

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