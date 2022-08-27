СК Днепр-1 на своем официальном сайте представил расписание матчей в группе Е Лиги конференций. В первом туре, который пройдет 8 сентября, украинский клуб будет принимать нидерландский АЗ.

"СК Днепр минус один": ведущий жеребьевки Лиги конференций сконфузился во время объявления украинского клуба

Календарь СК Днепр-1 в групповом этапе Лиги конференций:

8 сентября – СК Днепр-1 – АЗ – 22:00

15 сентября – Аполлон – СК Днепр-1 – 19:45

6 октября – СК Днепр-1 – Вадуц – 19:45

13 октября – Вадуц – СК Днепр-1 – 22:00

27 октября – СК Днепр-1 – Аполлон – 22:00

3 ноября – АЗ – СК Днепр-1 – 19:45

К слову, победитель группового раунда сразу выходит в 1/8 финала турнира, а команды, занявшие вторые места в группах, будут играть стыковые матчи. Домашние матчи в Лиге конференций днепряне будут проводить в Кошице (Словакия).

Напомним, СК Днепр-1 дебютировал в еврокубках в плей-офф Лиги Европы с кипрским АЕКом. Подопечные Александра Кучера проиграли оба поединка (1:2 и 0:3) и вылетели в третий по силе евротурнир.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 против уникальной команды 2 лиги