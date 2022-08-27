СК Днепр-1 начинает исторический поход дома с АЗ – график матчей Кучера и Ко в Лиге конференций 2022/23
Днепряне обнародовали календарь матчей в третьем по силе еврокубке.
СК Днепр-1 на своем официальном сайте представил расписание матчей в группе Е Лиги конференций. В первом туре, который пройдет 8 сентября, украинский клуб будет принимать нидерландский АЗ.
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Календарь СК Днепр-1 в групповом этапе Лиги конференций:
8 сентября – СК Днепр-1 – АЗ – 22:00
15 сентября – Аполлон – СК Днепр-1 – 19:45
6 октября – СК Днепр-1 – Вадуц – 19:45
13 октября – Вадуц – СК Днепр-1 – 22:00
27 октября – СК Днепр-1 – Аполлон – 22:00
3 ноября – АЗ – СК Днепр-1 – 19:45
К слову, победитель группового раунда сразу выходит в 1/8 финала турнира, а команды, занявшие вторые места в группах, будут играть стыковые матчи. Домашние матчи в Лиге конференций днепряне будут проводить в Кошице (Словакия).
Напомним, СК Днепр-1 дебютировал в еврокубках в плей-офф Лиги Европы с кипрским АЕКом. Подопечные Александра Кучера проиграли оба поединка (1:2 и 0:3) и вылетели в третий по силе евротурнир.
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