Руководство Днепра-1 оперативно подыскало замену Александру Кучеру, который 20 августа подал в отставку после поражения от Оболони (1:2).

Неудача в матче 4-го тура УПЛ против Оболони стоила работы Александру Кучеру. Тренер, возглавлявший команду чуть больше года, подал в отставку.

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Руководство СК Днепр-1 уже ведет переговоры с иностранным тренером, который заменит Кучера. Все должно решиться в ближайшие дни, сообщает FC Dnipro.com.

Источник не раскрывает фамилию специалиста, но указывает, что с высокой долей вероятности это испанец.

Напомним, под руководством Александра Кучера Днепр-1 стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от Панатинаикоса. Поход в Лиге Европы тоже был кратковременным – неудача в дуэли со Славией. Чтобы пройти в группу еврокубков, вице-чемпиону Украины нужно проходить словацкий Спартак Трнава.

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