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СК Днепр-1 нацелился на звездного легионера Ворсклы, – Метревели

11:17 - Читати українською
СК Днепр-1 нацелился на звездного легионера Ворсклы, – Метревели
Ибрахим Кане (справа) / Сайт Ворсклы

СК Днепр-1 хочет подписать защитника полтавской Ворсклы Ибрахима Кане.

Инсайдом относительно возможного трансфера поделился футбольный агент и эксперт Великого Футбола Михаил Метревели.

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"СК Днепр-1 приценивается к Ибрахиму Кане, днепряне интересуются покупкой этого футболиста. Вообще, сейчас есть большой интерес к малийцу", – заявил Метревели.

Напомним, Кане присоединился к Ворскле осенью 2018 года. С тех пор талантливый защитник сыграл за полтавчан 36 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста. Цена африканца за Transfermarkt – 350 тысяч евро. Кане выделяется техникой и яркой игрой в атаке, за что Йожеф Сабо сравнил его с молодым Шевченко.

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Трансферы Ворскла Ворскла Трансферы чемпионата Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ибрахим Ибрахим Кане Михаил Метревели
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