СК Днепр-1 нацелился на звездного легионера Ворсклы, – Метревели

СК Днепр-1 хочет подписать защитника полтавской Ворсклы Ибрахима Кане.

Инсайдом относительно возможного трансфера поделился футбольный агент и эксперт Великого Футбола Михаил Метревели.

СК Днепр-1 официально объявил о трансфере Довбика

"СК Днепр-1 приценивается к Ибрахиму Кане, днепряне интересуются покупкой этого футболиста. Вообще, сейчас есть большой интерес к малийцу", – заявил Метревели.

Напомним, Кане присоединился к Ворскле осенью 2018 года. С тех пор талантливый защитник сыграл за полтавчан 36 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста. Цена африканца за Transfermarkt – 350 тысяч евро. Кане выделяется техникой и яркой игрой в атаке, за что Йожеф Сабо сравнил его с молодым Шевченко.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України