21-летний Билл, вингер Фламенго, попал на радары СК Днепр-1. Аутсайдер УПЛ уже отправил запрос в Бразилию относительно аренды игрока, сообщает журналист Jornal O Dia Вене Касагранде.

СК Днепр-1 объявил о подписании Махарадзе

По его информации, днепряне хотят арендовать футболиста до декабря 2021 года. Сейчас уточняются отдельные детали между клубами и они готовятся к обмену документами. Заметим, Билл хоть и принадлежит Фламенго, но выступает за КРБ в Серии Б. Правда, между бразильскими клубами есть договоренность о разрыве аренды в случае предложения из-за рубежа.

К слову, во втором по силе дивизионе Бразилии вингер провел 35 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал один ассист. За Фламенго сыграл только один матч.

Сантос разгромил Бока Хуниорс и стал вторым финалистом Кубка Либертадорес