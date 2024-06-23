Как сообщалось ранее, СК Днепр-1 находится на грани исчезновения. Клуб имеет серьезные финансовые проблемы и долги перед футболистами, большинство игроков покинули команду, часть исполнителей продали. Днепряне рискуют не сыграть в еврокубках и вообще прекратить свою деятельность.

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По информации "ТаТоТаке", заменить СК Днепр-1 в УПЛ может Минай. В регламенте элитного дивизиона такая ситуация не прописана. Согласно пункту 10.3, если бы снятие команды произошло во время сезона, 14-я и 15-я команды играли бы плей-офф по регламенту. Снятие клуба с пробега после плей-офф регламент уже не предусматривает.

Зато такая норма предусмотрена в Первой лиге: "В случае отказа клуба ПФЛ от включения в состав участников УПЛ, право на это получает клуб, занявший в итоговой турнирной таблице соревнований Первой лиги следующее место после команды клуба, отказавшегося от перехода в УПЛ".

А как насчет элитного дивизиона? Пункт 10.5 отмечает, что "в случае возникновения непредвиденных этим Регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ на основании предложений УПЛ". Вероятнее всего, Премьер-лига пойдет по аналогии сезона 2020/21, когда Минай также сохранил прописку в высшем дивизионе из-за финансовых проблем другого клуба – донецкого Олимпика.

Отмечается, что руководство закарпатского клуба готово финансировать участие команды в УПЛ сезона 2024/25.

Напомним, СК Днепр-1 по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице УПЛ четвертое место и завоевал право представлять Украину в Лиге конференций (согласно жребию против венгерской Академии Пушкаша во 2-м квалифайраунде). Минай в УПЛ стал пятнадцатым и вылетел в Первую лигу.

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