Полузащитник СК Днепр-1 Пеглоу может остаться в клубе на более длительный срок.

Жоау Пеглоу, выступающий за СК Днепр-1 на правах аренды, может стать полноценным игроком днепрян, информирует Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

СК Днепр-1 официально подписал двух игроков Металлиста

Уже даже известна потенциальная сумма трансфера – 600 тысяч. Правда, неизвестно, в какой валюте.

Добавим, что Пеглоу успел дебютировать за СК Днепр-1 в официальных матчах в игре против АЕКа из Ларнаки, появившись на поле на замену.

СК Днепр-1 проиграл АЕКу в плей-офф Лиги конференций – Довбик шансами не воспользовался, одного героя мало