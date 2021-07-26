Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский назвал двух игроков команды Мирчи Луческу, которые вскоре могут сменить клубную прописку.

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Также есть большая вероятность, что в команде может появиться Артем Шабанов", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

К слову, на вторник запланирована встреча между Мирчей Луческу, Игорем и Григорием Суркисом, на которой будут решаться, в том числе, и трансферные вопросы клуба.

Напомним, этим летом команда Игора Йовичевича уже пополнилась двумя динамовцами – на правах аренды в СК Днепр-1 перешли Назарий Русин и Никита Кравченко.

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