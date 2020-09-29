СК Днепр-1 может усилиться двумя игроками Шахтера
09:22 - Читати українською
Полузащитник донецкого Шахтера Владислав Вакула может продолжить карьеру в СК Днепр-1.
Хавбек может присоединиться к команде с Днепра на правах аренды, поделился Игорь Цыганык в эфире Цыганык LIVE.
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Кроме него, СК Днепр-1 также рассчитывает арендовать Александра Пихалёнка с правом выкупа. Добавим, что днепряне пока что разочаровывают результатами – всего 1 очко за 3 тура.
К слову, Вакула провел лишь 2 поединка в составе Шахтера после перехода из Мариуполя. Пихальонок провел в составе "горняков" 5 матчей в сезоне 2019/20.
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