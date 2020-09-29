Хавбек может присоединиться к команде с Днепра на правах аренды, поделился Игорь Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

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Кроме него, СК Днепр-1 также рассчитывает арендовать Александра Пихалёнка с правом выкупа. Добавим, что днепряне пока что разочаровывают результатами – всего 1 очко за 3 тура.

К слову, Вакула провел лишь 2 поединка в составе Шахтера после перехода из Мариуполя. Пихальонок провел в составе "горняков" 5 матчей в сезоне 2019/20.

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