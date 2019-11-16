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СК Днепр-1 может сменить название

10:50 25 Читати українською
СК Днепр-1 может сменить название
СК Днепр-1 / Фото из открытых источников

Представителя украинской Премьер-лиги с берегов Днепра в ближайшее время ждут большие перемены.

Футбольный клуб СК Днепр-1 уже в ближайшее время ждет ребрендинг и переименование, сообщает издание Tribuna.com. Скорее всего клуб получит название Днепр. Это может произойти уже перед началом следующего сезона.

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Напомним, что в сезоне 2014/2015 Днепр смог дойти до финала Лиги Европы, где в равной борьбе уступил испанской Севилье со счетом 2:3. После этого в Днепре начались проблемы: сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом, впоследствии клуб вылетел в Первую лигу, а затем оказался во Второй лиге. В конце концов, в сезоне 2018/19 клуб лишили профессионального статуса.

К слову, ранее президент Днепра, олигарх Игорь Коломойский, анонсировал восстановление клуба.

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