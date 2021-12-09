ВПК-Агро может стать фарм-клубом для СК Днепр-1, сообщает Meta-ratings.

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Команды могут начать тесное сотрудничество уже зимой. Ожидается, что в ближайшее время ВПК-Агро может сменить тренера и арендует ряд молодых игроков днепровского клуба. Ранее для подобного сотрудничества СК Днепр-1 использовал ФК Никополь.

На зимний перерыв ВПК-Агро ушел на 14-й строчке Первой лиги (зона вылета).

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