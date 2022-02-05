СК Днепр-1 близок к подписанию полузащитника Морейренсе Фелипе Пиреса, сообщает FCDNIPRO.COM.

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Переговоры между клубами по поводу 26-летнего бразильского правого вингера находятся на завершающей стадии.

Напомним, Пирес – воспитанник РБ Лейпциг. Успел поиграть за австрийские Лиферинг, Зальцбург и Аустрию, немецкие Хоффенхайм и Франкфурт, бразильские Палмейрас и Форталезу, хорватскую Риеку.

В текущем сезоне провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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