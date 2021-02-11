Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Лучкевич может перебраться в СК Днепр-1 из Александрии уже этой зимой, утверждает шоу ТаТоТаке.

Федецкий: СК Днепр-1 – это какая-то китайская подделка

Отмечается, что днепровский клуб имеет приоритет в трансфере, однако в переговорах есть определенные нюансы. Вероятный вариант, что переход состоится летом 2021 года.

К слову, Лучкевич провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Александрии, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди