СК Днепр-1 может подписать Лучкевича
13:16 - Читати українською
Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Лучкевич может перебраться в СК Днепр-1 из Александрии уже этой зимой, утверждает шоу ТаТоТаке.
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Отмечается, что днепровский клуб имеет приоритет в трансфере, однако в переговорах есть определенные нюансы. Вероятный вариант, что переход состоится летом 2021 года.
К слову, Лучкевич провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Александрии, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.
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