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СК Днепр-1 может подписать Коркишко

16:30 113 Читати українською
СК Днепр-1 может подписать Коркишко
Дмитрий Коркишко (слева) / Sabah

СК Днепр-1 продолжает усиливаться перед дебютным сезоном в УПЛ.

Днепровский клуб ведет переговоры с украинским нападающим Дмитрием Коркишко, который последние несколько лет выступал в чемпионате Турции, сообщает Fcdnipro.com.

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Коркишко – воспитанник киевского Динамо. В Украине нападающий играл за Полтаву и Черноморец, а последним клубом 29-летнего украинца был турецкий Хатайсор, за который в прошлом сезоне Коркишко сыграл 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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К слову, СК Днепр-1 в прошлом сезоне занял 1 место в Первой лиге и завоевал путевку в УПЛ. В это межсезонье клуб уже усилился несколькими игроками, среди которых Владислав Супряга, Александр Кобахидзе и другие.

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