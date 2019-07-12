СК Днепр-1 может подписать Коркишко

СК Днепр-1 продолжает усиливаться перед дебютным сезоном в УПЛ.

Днепровский клуб ведет переговоры с украинским нападающим Дмитрием Коркишко, который последние несколько лет выступал в чемпионате Турции, сообщает Fcdnipro.com.

СК Днепр-1 подписал канадского форварда

Коркишко – воспитанник киевского Динамо. В Украине нападающий играл за Полтаву и Черноморец, а последним клубом 29-летнего украинца был турецкий Хатайсор, за который в прошлом сезоне Коркишко сыграл 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Игрок сборной Украины U-21 Вакулко перешел в СК Днепр-1

К слову, СК Днепр-1 в прошлом сезоне занял 1 место в Первой лиге и завоевал путевку в УПЛ. В это межсезонье клуб уже усилился несколькими игроками, среди которых Владислав Супряга, Александр Кобахидзе и другие.