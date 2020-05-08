СК Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках в сезоне 2020/21, – СМИ

Команда Дмитрия Михайленко уже в этом сезоне имеет шанс попробовать себя в еврокубках.

СК Днепр-1 может подать документы в аттестационный комитет на участие в еврокубках сезона 2020/21, сообщил главный редактор сайта FCDNIPRO.com Александр Скляр во время стрима на YouTube-канале Причал.

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Напомним, в конце июня исполняется ровно три года после вступления СК Днепр-1 в ПФЛ. Именно после этого срока клуб может претендовать на участие в еврокубках. А поскольку из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, сместились сроки дедлайна подачи заявки, то у днепровской команды появились шансы на выступления в еврокубках.

Однако все это станет возможным только при условии, если чемпионат Украины будет завершен. Тогда СК Днепр-1, который сейчас занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, сможет принять участие в переходном турнире за последнее квалификационное место в Лиге Европы.

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