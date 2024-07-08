СК Днепр-1 может отпустить еще одного игрока в МЛС – ранее туда перебрался представитель сборной Украины
Днепряне продолжают терять игроков – нападающий днепрян Даниэль Кивинда может продолжить карьеру за океаном.
Американский клуб Шарлотт возобновил свое предложение полугодовой давности по Даниэлю Кивинде, сообщает ТаТоТаке.
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Тогда СК Днепр-1 не отпустил своего нападающего, поскольку днепряне не хотели прощаться с талантами, имея максимальные цели и задачи на решающую часть сезона. Добавим, что СК Днепр-1 ранее отпустил Александра Сватка, который стал игроком Остина.
Отметим, что Кивинда отыграл за СК Днепр-1 12 матчей в этом сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает нападающего в 300 тысяч евро.
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