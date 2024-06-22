Журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что СК Днепр-1 вскоре может прекратить свое существование.

"По моей информации, СК Днепр-1, скорее всего, доживает последние дни своей жизни, своей истории. Состав нет, почти все разбежались. Я насчитал лишь 11 футболистов на контракте – Кинарейкин, Юрчук, Леднев, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда, где-то там еще двое игроков остались в U-19.

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СК Днепр-1 может не сыграть даже во втором раунде квалификации Лиги конференций с Академией Пушкаша, и мы можем остаться без одного клуба в еврокубках уже сейчас на старте.

Команде обещали как минимум до конца этого месяца погасить долг за январь. Не погасили до сих пор, насколько я знаю. Сейчас клуб капитализирует по сути финансы, продавая футболистов. Распродает весь свой актив, все, что сейчас имеет. Всех футболистов, которые больше всего стоят.

Почему не отдают долги? Пока не отдает, потому что нет команды с горы. Поэтому единственному владельцу, который сейчас, к сожалению, не имеет доступа к свободе, передали, что вот у нас есть деньги, мы можем дальше двигаться, дайте ваше согласие. И сказали, что неделю ждут от него ответа. Так какие вообще дальше могут быть перспективы жизнедеятельности СК Днепр-1.

На базе нет никого, на всех полях повыгорала трава. За ней не ухаживают агрономы, пять агрономов есть – одного забрали на войну ТЦК, четыре другие говорят, что не получают зарплату с января", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, по итогам прошлого сезона днепряне финишировали в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке и завоевали право представлять Украину в третьем по силе еврокубке.

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