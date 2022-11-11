Лидер Премьер-лиги должен объяснить, что делали, вероятно, посторонние люди на поединке чемпионата Украины против Миная.

В адрес СК Днепр-1 поступило письмо от КДК УАФ, к которому были добавлены фотографии трибун со зрителями на матче 11-го тура УПЛ против Миная. Клуб получил запрос с требованием объяснить, кем были эти люди, и как они смогли пройти на матч, сообщает Telegram-канал УПЛ жива.

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Если пребывание зрителей на трибунах не будет адекватно обосновано, клуб заплатит штраф. К слову, согласно Регламенту УПЛ, на матче могут находиться не более 280 человек (включая футболистов и сотрудников стадиона).

Такое же письмо получил и Минай, однако закарпатская команда объяснила, что в этом поединке она была номинальным гостем, поэтому ответственность за организационные процессы не несет. Реакция СК Днепр-1 на эти события пока неизвестна.

Напомним, СК Днепр-1 проводит домашние матчи УПЛ в Закарпатской области. Команда Александра Кучера возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Шахтера на 5 очков, но сыграла на матч больше.

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