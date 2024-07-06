Как известно, СК Днепр-1 находится на грани исчезновения. Команда должна была определиться со своим будущим до 1 июля, но перенесла этот вопрос на неделю. Как следствие, в подвешенном состоянии находятся как клубы УПЛ, так и представители Первой и Второй лиг.

"СК Днепр-1 затягивает процесс, подставляя все клубы Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг", – генменеджер Миная

По информации Sport.ua, чтобы удержаться на плаву, СК Днепр-1 из-за финансовых трудностей был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал. Речь идет о слиянии со Звягелем, который по итогам прошлого сезона поднялся во второй по силе дивизион.

Отмечается, что президент Полесья Геннадий Буткевич является уроженцем Днепра и хотел помочь землякам (Звягель называют фарм-клубом Полесья). Однако сделка по неизвестным причинам не состоялась.

Ожидается, что в ближайшие дни менеджмент СК Днепр-1 завершат дело с продажей еще нескольких игроков (Эдуарда Сарапия хочет видеть у себя Полесье, а Дениса Мирошниченко и Владимира Адамюка – Карпаты) и сойдет с дистанции.

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