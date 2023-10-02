Матч СК Днепр-1 – Металлист 1925 состоится сегодня, 2 октября, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале УНИАН.

Приход Юрия Максимова на пост главного тренера несколько стабилизировал ситуацию в СК Днепр-1. Команда сначала сыграла вничью с Колосом, потом довольно уверенно обыграла Зорю (хотя и с минимальным счетом), а в Житомире вела до 91-й минуты. И вела заслуженно – вылететь из Кубка пришлось только из-за одного неудачного удара в серии пенальти.

Феерии в футболе "спортклубовцев" пока нет, но коллектив стабильно выдает убедительные игровые отрезки. Где-то короткие, где-то подлиннее, а где-то везет с неудачной тактикой соперника – не суть. Важно, что в эти отрезки СК Днепр-1 создаёт очень хорошие моменты. Конвертировать доминирование в остроту при Александре Кучере удавалось редко.

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До полного выздоровления "желто-черным" еще далеко, а оборона всё так же оставляет соперникам достаточно шансов. Да и с атакой ещё не всё понятно – Полесье и Заря оставляли много пространства на собственной половине, а вот с блоком Колоса возникли огромные проблемы. Правда, перед тем матчем Юрий Максимов успел провести всего несколько тренировок.

Металлист 1925 стилистически ближе к ковалёвцам. Харьковчане тоже умело сушат игру, допустив всего 8,72 ожидаемых пропущенных гола – мощные защитные линии Черноморца, Кривбасса и Колоса привезли гораздо больше. Да и контратакуют подопечные Эдмара круто, если соперник позволяет. Как следствие, команда не знает поражений в течение пяти туров, праздновав победы над Зарей, Минаем и ЛНЗ.

Вот только "жёлто-синих" хватало лишь на тайм содержательного футбола с контригрой. Плюс, харьковчанам в течение последнего месяца везло – соперники находились либо в кризисе, либо только начинали работу с новым тренером, либо просто были слабенькими в позиционном наступлении. По ожидаемым очкам же Металлист 1925 является лишь 12-м в УПЛ.

О кубковом поражении от Ворсклы (0:3) не вспоминаем, ведь там была проведена масштабная ротация (а вот полтавчане играли основой). В целом, команда Эдмара выступает скромным санитаром леса, по мере своих возможностей зачищает мир от слабых и больных. Сегодняшний матч покажет, выбрался ли СК Днепр-1 из этой группы.

Кадровая ситуация

Травмированные: Третьяков – Бычек, Капинус

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Металлист 1925

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихалонок, Леднев – Когут

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Червак, Безуглый, Курило – Габелок, Вачиберадзе, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Максимова – 1:47. На триумф Металлиста 1925 дают аж 7.80, а ничью оценили коэффициентом 4.60.

Специалисты оценили шансы на высокую и низкую результативность почти одинаково. На тотал больше 2.5 дают коэффициент 1.98, а на аналогичный тотал меньше – 1.92. Гол Александра Филиппова умножит вашу ставку на 2:75, а Алексея Сидорова - на 3:50.