"СК Днепр-1 благодарит Артема за яркую игру, незабываемые эмоции от голов; за профессиональное и порядочное отношение к работе и клубу! Желаем игроку удачного продолжения карьеры, высокой результативности в новом клубе и в сборной Украины", – говорится на сайте днепрян.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании

Также вице-чемпион Украины на YouTube-канале подготовил ролик с топ-10 голов Довбика в составе СК Днепр-1. Первое место досталось забитому мячу в ворота Львова с очень острого угла, а на 2 строчке оказался эффектный гол в ворота Панатинаикоса.

Заметим, что Довбик перешел в Жирону, подписав контракт на 5 лет, до 2028-го. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 получил за Довбика 7 млн евро за 50% прав – другая половина принадлежала Митьюлланду. В составе каталонского клуба Довбик будет играть под 9-м номером. За СК Днепр-1 Артем провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач.

Пять игроков сборной Украины, которым пора на повышение – лидер Динамо, жемчужина Шахтера и лучший бомбардир УПЛ