СК Днепр-1 ищет соперника для спарринга, который заменит матч против Карпат

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал, как команда использует паузу, полученную из-за переноса матча 26 тура УПЛ против Карпат.

"Что касается нашей игры, которая должна была состояться через неделю, то нам сказали, что ее 100% не будет. Сейчас мы ищем спарринг-партнера.

Коронавирус в Карпатах: инфицированы 7 игроков, которые хотя бы раз выходили в старте в сезоне 2019/20

Это может быть команда Первой лиги, которая прошла тестирование на коронавирус. Она должна гарантировать, что, выйдя на поле и сыграв матч, мы не получим последствия, как в Карпатах. Название клуба говорить не буду, ведутся переговоры. Последнее слово будет за главным тренером, важно, что он захочет", – заявил Береза в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты не могут проводить матчи из-за вспышки коронавируса среди своих игроков и персонала. Поединок против СК Днепр-1 был запланирован на 13 июня.

Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов