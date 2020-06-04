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СК Днепр-1 ищет соперника для спарринга, который заменит матч против Карпат

12:28 7 Читати українською
СК Днепр-1 ищет соперника для спарринга, который заменит матч против Карпат
Юрий Береза / Сайт СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал, как команда использует паузу, полученную из-за переноса матча 26 тура УПЛ против Карпат.

 

"Что касается нашей игры, которая должна была состояться через неделю, то нам сказали, что ее 100% не будет. Сейчас мы ищем спарринг-партнера.

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Это может быть команда Первой лиги, которая прошла тестирование на коронавирус. Она должна гарантировать, что, выйдя на поле и сыграв матч, мы не получим последствия, как в Карпатах. Название клуба говорить не буду, ведутся переговоры. Последнее слово будет за главным тренером, важно, что он захочет", – заявил Береза в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты не могут проводить матчи из-за вспышки коронавируса среди своих игроков и персонала. Поединок против СК Днепр-1 был запланирован на 13 июня.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза Карпаты - СК Днепр-1
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