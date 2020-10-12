Поединок 6-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Десной состоится при пустых трибунах.

Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в Днепровской области, информирует официальный сайт СК Днепр-1.

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Отметим, Днепр попал в список из 17 областных центров, которые с 12 октября переходят в оранжевую зону, что запрещает посещение массовых мероприятий, к которым относятся и футбольные матчи.

Напомним, поединок 6-го тура между СК-Днепр-1 и Десной запланирован на 18 октября, начало игры в 19:30.

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