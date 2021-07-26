Черноморец вызвал определенные изменения в календаре 2-го и 17-го туров УПЛ.

Домашний матч одесситов против СК Днепр-1 во втором туре состоится на Днепр Арене, информирует официальный сайт УПЛ.

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Ранее сообщалось, что газон стадиона Черноморец находится в не лучшем состоянии и не готов к сезону. СК Днепр-1 согласился на своеобразный обмен домашними матчами с "моряками". Возвращение "долга" должно состояться в 17 туре, когда одесситы таки сыграют дома.

Напомним, в стартовом туре Черноморец разгромно проиграл Десне (0:3), а СК Днепр-1 с Ворсклой встречается в понедельник.

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