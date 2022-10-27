"Верю в то, что победа и удаче будут на нашей стороне. Мы надеемся только на положительный результат и будем играть на победу.

СК Днепр-1 – Аполлон: поединок Лиги конференций рассудит арбитр, лишь раз пересекавшийся с украинцами

Проход в плей-офф Лиги конференций для нас очень важен. В случае успеха, наш клуб обеспечит себе место в евровесне, а для нашей страны это важно, ведь мы набираем очки для клубного коэффициента УЕФА. Это нужно для всего нашего чемпионата. Поэтому эти игры очень важны, ведь мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся.

А насчет усталости... Она чувствуется, потому что играю все матчи без замен. Мы не каждый год имеем такой график и это довольно сложно. Но мы восстанавливаемся, поэтому для каждого футболиста лучше играть и тем самым держать себя в тонусе.

Все наши команды, выступающие в европейских турнирах, выходят на поле с украинским флагом и поддерживают нашу страну. Тем самым мы показываем, что происходит сейчас в Украине", – цитирует Довбика официальный сайт днепрян.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и Аполлоном состоится уже сегодня, 27 октября, в словацком Кошице. Начало встречи в 22:00.

СК Днепр-1 – Аполлон: анонс матча Лиги конференций