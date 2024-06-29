Похоже уже вторая команда из Днепра, причастная к одиозному олигарху Игорю Коломойскому, доживает свои последние дни.

СК Днепр-1 готовит официальное письмо в УПЛ о снятии с соревнований, информирует Telergam-канал "BurBuzz".

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По сообщению источника, письмо отправят в дирекцию украинской Премьер-лиги в начале следующей недели. Скорее всего это произойдет в понедельник, 1 июля.

Напомним, несмотря на сложное финансовое положение СК Днепр-1 сумел завершить прошлый сезон на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ. Команда Юрия Максимова завоевала право представлять Украину в Лиге конференций (по результатам жеребьевки соперником днепрян во 2-м квалификационном раунде будет венгерская Академия Пушкаша).

Однако недавно коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман заявил, что "нет смысла биться в агонии и нужно набраться смелости и констатировать смерть", однако впоследствии поспешил заявить, что клуб борется за жизнь и руководство ведет переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Впоследствии защитник "спортклубовцев" Эдуард Сарапий пожаловался на 5-месячные долги и отсутствие какой-либо конкретики.

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