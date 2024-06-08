"Планируется пополнение состава одним или двумя игроками Динамо, но не раньше начала сборов.

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У Динамо есть постоянная практика проверять всю обойму игроков на первом сборе, а затем отдавать некоторых из них в аренды. Сейчас менеджмент СК Днепр-1 ведет работу по наполнению состава новыми исполнителями. Стоит добавить, что не Киевом единым – в "списке желаний" также фигурируют игроки Миная", – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, ранее СМИ сватали в СК Днепр-1 Владислава Супрягу и Бенито, однако Игорь Суркис впоследствии опроверг потенциальный уход Супряги из Динамо.

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