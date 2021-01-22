Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич решил сделать ставку на малоизвестных исполнителей и закрыть позиции вингеров в команде.

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В частности, практически завершена сделка по 24-летнему французскому полузащитнику бразильского происхождения Вагнеру Гонсалвешу. Правый вингер перед подписанием контракта пройдет медосмотр в днепровской команде непосредственно на сборах в Турции. Последним клубом Гонсалвеса было батумское Динамо. Интересно, что авторитетный Transfermarkt, который оценил Вагнера в 375 тысяч евро, уже называет его игроком СК Днепр-1.

Еще одним новичком команды Йовичевича станет левый вингер Билл. Контракт с ним планируют подписать в течение суток, сообщает программа "ТаТоТаке" на своей странице в Facebook. 21-летний бразилец принадлежит Фламенго, хотя в текущем сезоне выступал за КРБ из Серии B. В СК Днепр-1 он перейдет на правах аренды сроком на 1 год.

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