Дубинчак все еще может продолжить карьеру в СК Днепр-1 – днепряне попытаются подписать защитника, если тот не сможет проявить под руководством Луческу в Динамо, сообщает Telegram-канал Днепрянин.

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При этом СК Днепр-1 отказался от варианта с арендой игрока, ведь у Динамо будет возможность отозвать его в любой момент.

Добавим, что Дубинчак провел 18 матчей за днепрян в этом сезоне, в которых отдал 4 результативных передачи.

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