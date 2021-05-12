В команде Игора Йовичевича в ближайшее время могут произойти серьезные изменения.

СК Днепр-1 планирует в межсезонье выкупить у хорватского Динамо форварда Марио Чужое, который провел прошлый сезон в украинском клубе на правах аренды, сообщает Meta Ratings.

Русин может продолжить карьеру в СК Днепр-1

Если клубы не сойдутся в цене, днепряне попытаются продлить аренду хорвата. Также главный тренер команды хочет оставить в команде бразильского защитника Дугласа и ранее арендованных у киевского Динамо Владислава Дубинчака и Сергея Булецу. Также цель СК Днепр-1 – выкупить у Шахтера Александра Пихалёнка.

Что касается потерь, то, как известно, команду уже покинул Алексей Хобленко. Кроме того, несмотря на предложение остаться, рассматривает другие варианты продолжения карьеры бразилец Тейлор. Также в клубе готовы попрощатся с двумя голкиперами – Зауре Махарадзе и Богданом Сарнавским.

К слову, уже после ухода в отпуск игрокам начали выплачивать четырехмесячную задолженность. Вернуться к работе команда планирует 15 июня.

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