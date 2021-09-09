Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич рассказал о готовности своих подопечных к матчу с Шахтером.

"Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с Шахтером.

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Игра против фаворита? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, Шахтер – фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.

Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то положительный результат возможен", – цитирует Йовичевича сайт клуба.

Днепряне сыграю с Шахтером в рамках в рамках 7-го тура УПЛ 11 сентября, начало в 19:30. Подопечные Йовичевича расположились на третьей строчке и имеют вместе с "горняками" по 13 очков.

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