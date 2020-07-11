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СК Днепр-1 гарантировал себе место в плей-офф за путевку в Лигу Европы

11 июля 23:37 - Читати українською
СК Днепр-1 гарантировал себе место в плей-офф за путевку в Лигу Европы
СК Днепр 1 поборется за Лигу Европы / УПЛ

Победа над Львовом позволила команде Дмитрия Михайленко обеспечить себе минимум 8-ю позицию в УПЛ 2019/20.

Как известно, после победы Динамо в финале Кубка Украины стало понятно, что 5-8 команды Премьер-лиги определят в плей-офф одного счастливчика, который сыграет в квалификации Лиги Европы.

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После победы над Львовом днепряне стали недосягаемыми для Ворсклы, которая занимает 9 место. С учетом снятия Карпат с чемпионата полтавчане потеряли шансы догнать подопечных Дмитрия Михайленко.

Таким образом, СК Днепр-1 стал третьей командой, которая сыграет в плей-офф, присоединившись к Александрии и Колосу. Если днепряне удержат 7-ю позицию, то их соперником в полуфинале станет Колос, если нет – тогда им будет Александрия. Скорее всего, последней командой-участницей плей-офф станет Мариуполь, который получит еще 6 очков как технические победы над Карпатами.

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Источник: Футбол 24
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