Полузащитник СК Днепр-1 Максим Третьяков достиг договоренности о досрочном прекращении сотрудничества с клубом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По информации источника, Максим уже нашел новый клуб и в ближайшее время присоединится к Колосу из Ковалевки. Уже в ближайшие дни его ждут финальные этапы сделки, включая медицинское обследование и подписание контракта.

К слову, Третьяков присоединился к СК Днепр-1 из Александрии летом 2023 года, но за это время успел сыграть лишь 6 матчей и забить один гол из-за длительной травмы, которая выбила его из игры на полгода. Transfermark оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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