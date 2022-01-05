Чуже провел в составе днепрян прошлый год. Летом клуб продлил его аренду из Динамо Загреб до конца нынешнего сезона, но решил попрощаться с игроком досрочно, сообщает Sportske Novosti.

"Вы будете удивлены": Береза подтвердил трансфер защитника Динамо в СК Днепр-1

По информации источника, 22-летний вингер не задержится в Загребе. Представителям футболиста придется искать для своего клиента новый клуб, который согласится арендовать его.

Добавим, что в текущем розыгрыше УПЛ Марио Чуже сыграл за СК Днепр-1 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме