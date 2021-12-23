Вингер СК Днепр-1 Билл, права на которого принадлежат Фламенго, близок к полноценному трансферу в украинский клуб.

СК Днепр-1 выкупит Билла уже этой зимой и договорился о контракте сроком на 5 лет, сообщает сайт FCDNIPRO.COM.

MEGOGO и телеканалы "Футбол" претендуют на трансляцию матчей УПЛ – цена вопроса составляет миллионы долларов

Клуб должен объявить об этом официально. Также отмечается, что тренерский штаб положительно оценивает адаптацию бразильца к украинскому футболу.

К слову, в составе СК Днепр-1 Билл провел 12 матчей в текущем сезоне, в которых он записал в свой актив 2 ассиста.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ