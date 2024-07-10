Бывший главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер рассказал о задолженностях, которые клуб до сих пор не погасил перед ним.

– Переходим к Днепру-1. Есть какой-то прогресс по долгу перед вами?

– Читал в прессе, что Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.

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– Большую сумму вам должны?

– Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.

– Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?

– Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.

– Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о Днепре-1, что команда будет расформирована?

– Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.

– Не боитесь, что Днепр-1 обанкротится и долг вам так никто и не вернет?

– Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация, – поделился Кучер в интервью Sport-express.ua.

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